“الغذاء والدواء” تحذّر من الإفراط في تناول “الزنجبيل”: يسبّب مشكلات صحية

ونصحت الهيئة بضرورة الحرص على اتباع الكميات اليومية الموصى بها التي تتراوح بين 2 و4 جرامات، كحد أقصى من الزنجبيل الطازج، لافتة إلى أن 250 مللي من الزنجبيل المطحون تعادل جراماً واحداً من الزنجبيل الطازج.