“الغطاء النباتي” يقدم للزوار مواد توعوية وشتلات برية في معرض سيتي سكيب العالمي

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استقبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، زوار جناحه في معرض سيتي سكيب العالمي بتوزيع عدد من شتلات النباتات البرية، إضافة إلىتقديم شرح مفصل حول طُرُق زراعتها وأساليب ريها.

ويشاركالمركز في معرض سيتي سكيب العالميعبر جناح مخصص، يستعرض خلاله أبرز إنجازاته ومبادراته ومشاريعهلتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية والشراكات المتنوعة، التي عمل عليها مع المنظمات والقطاعات المهتمة بمجال البيئة ومكافحة التصحر وأعمال التشجير، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

كما يحرص المركزخلال مشاركتهعلى التوعية بضرورة الاهتمام بالغطاء النباتي في بيئة سكن المستقبل والتعريف بأنواع النباتات المحلية المناسبة لكل استخدام، والمتوافقة مع بيئتنا، وغير المضرة بالغطاء النباتي أو المستهلِكة للمياه بغزارة سواء لتشجير الحدائق والأسوار، أو المساحات الخارجية وأمام المنازل، وكذلك في الأماكن الداخلية من نباتات الزينة المختلفة.

كما يتيح المركز لزوارهفرصة التعرف على الأدوار التي يقوم بها، وأفضل الممارسات العلمية والتقنية المتبعة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فضلًا عن الفرص المتاحة لعقد الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي والمشاركة في أعمال التشجير وتنمية الغطاء النباتي.

يُشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، للوصول إلى رؤية المركز في خلق غطاء نباتي مزدهر ومتنوع يعزز الاستدامة البيئية ويساهم في جودة الحياة.