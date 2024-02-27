“الغطاء النباتي” ينقل 5 أشجار معمرة ونادرة من “مجتمع المكيمن” في المدينة المنورة إلى متنزه المدينة الوطني

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تمكّن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من نقل 5 أشجار معمرة، بالشراكة مع أمانة منطقة المدينة المنورة والشركة الوطنية للإسكان والمقاول شركة الإنجاز للمقاولات ومبادرة “فزعة نحا” وشركة دسر للمقاولات، حيث يزيد عمر الواحدة منها عن 100 عام، من “مجتمع المكيمن” أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في منطقة المدينة المنورة، إلى متنزه المدينة الوطني، بهدف الحفاظ عليها ورعايتها ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

يأتي ذلك بعد إجراء فرق المركز الدراسات والبحوث اللازمة على تلك الأشجار في مشروع مجتمع مكيمن السكني التابع للشركة الوطنية للإسكان، للوقوف على عمرها وحالتها، ثم متابعتها والعناية بها طوال الفترة الماضية من قبل المشاركين بالمشروع، تمهيدًا لنقلها إلى الموقع المناسب.

ويعمل المركز بالتعاون مع مبادرة “فزعة نحا” المتخصصة بالعناية بالأشجار بمشاركة مقاول الوطنية للإسكان شركة الإنجاز بعملية تقليم أسفل تلك الأشجار والحفر ووضعها بصناديق خاصة معالجة بالأسمدة، بهدف المحافظة عليها وبقائها على قيد الحياة، إضافة إلى معالجتها من وجود أية آفات حشرية، واستغرقت هذه العملية قرابة ثلاثة أشهر.

وتعاونت فرق المركز والشركة الوطنية للإسكان وأمانة منطقة المدينة المنورة بعمليات نقل وغرس هذه الأشجار المعمرة التي يبلغ عددها 5 أشجار من الأنواع المحلية وهي (2 سرح) و (3 سمر) وتعد من الأشجار المعمرة والنادرة، إلى أحد المتنزهات الوطنية في المدينة المنورة، بعد التأكد من نموها وسلامتها.

يُذكر أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.