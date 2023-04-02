“الغنيم” يكشف حقيقة امتلاك نجله لشركة في أمريكا تقدر قيمتها بـ220 مليون دولار (فيديو)

أجاب الدكتور خالد الغنيم، رئيس شركة الاتصالات السعودية سابقا، على سؤال: هل ابنك يمتلك شركة في أمريكا تقدر قيمتها ب220 مليون دولار؟.

وقال الغنيم، خلال ظهوره ببرنامج الليوان الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر قناة روتانا خليجية “عبد العزيز عنده شركة، بعد أن أنهى دراسته في أم أي تي ، اشتغل في شركة سنتين، وعمل مبادرة مع سوريا، وأن فخورا بها أكثر من الشركة”.

المبادرة تربط اللاجئين مع المترجمين، يعني شخص يقول أنا أتحدث إنجليزي ومعايا شخص سوري، وأريد شخصا يترجم من العربي للإنجليزي، واشتغل بشركة حلول التوصيل السريع، الشركة تقيمها عاليا ولكن لأعلم هل تقدر بهذا المبلغ أم لا “.

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