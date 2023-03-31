الغوث: كل قصص الحب التي رُويت عن “الحارث بن خالد المخزومي” و” عائشة بنت طلحة” غير صحيحة (فيديو)

أكد الدكتور مختار الغوث، الكاتب والمتخصص في اللغة العربية، أن كل قصص الحب التي رويت عن “الحارث بن خالد المخزومي” و “عائشة بنت طلحة” غير صحيحة.

وقال الغوث خلال ظهوره ببرنامج “الليوان” الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة روتانا خليجية: “كل قصص الحب التي رويت عن” الحارث بن خالد المخزومي “و” عائشة بنت طلحة “غير صحيحة، كلها مصنوعة”.

وأضاف: “لكن أنا أذكر من شعره وهو يقول: من كان يسأل عنا أين منزلنا… فالأقحوانة منا منزل قمن… إذ نلبس العيش صفوا ما يكدره… طعن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن”.

وتابع: “عبد الله ابن قيس الرقيات ما كان يقوله في شعره هي مقدمات شعر ولكنه كان بعيدا مما قد يظن به، حيث قضى وقت في العراق مع مصعب بن الزبير مدة العشر سنوات، كان حينها مشغول بالسياسية”.

وأكمل: “شعره ليس مثل باقي شعراء الغزل، كما أن طه حسين عندما تكلم عن هؤلاء الشعراء كان يتحدث متى ظهروا أي في السياسة أو الناقلة الحضارية أو غيرها”.

ويلقي أشهر أبياته الشعرية..

الدكتور مختار الغوث: كل قصص الحب التي رُويت عن "الحارث بن خالد المخزومي" و" عائشة بنت طلحة" غير صحيحة#مختار_الغوث_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/cNU4adZWLU — الليوان (@almodifershow) March 30, 2023

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