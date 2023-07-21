الفتح يجتاز التجربة الثانية بهدف بن دبكة

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فاز فريق الفتح الأول لكرة القدم على نظيره أوبيست المجري بنتيجة«1-0»، الجمعة، في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره الجاري في مدينة هاجنبرج النمساوية استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وجاء هدف الفتح عن طريق الجزائري سفيان بن دبكة، وبذلك يحقق «النموذجي» انتصاره الأول في المعسكر الخارجي بعد التعادل السلبي مع بشكاش المجري في أولى مواجهاته التجريبية.

وعمد الكرواتي سلافن بيليتش مدرب الفريق الفتحاوي إلى منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، حيث بدأ اللقاء بتشكيلة أساسية مكونة من: السويدي ريني جاكوب حارس المرمى، وقاسم لاجامي، علي الزبيدي، فهد الحربي، توفيق بوحيمد، عثمان العثمان، محمد الفهيد، سفيان بن دبكة، الإسباني كريستيان تيو، المغربي مراد باتنا، وفراس البريكان.

وفي الشوط الثاني، أجرى الكرواتي بيليتش العديد من التغييرات بهدف الوقوف على جاهزية أكبر عدد من اللاعبين.

ويستمر معسكر الفتح في النمسا لمدة 20 يومًا، ويتضمن خوض مباراتين تجريبيتين أخيرتين قبل العودة إلى الأحساء، واستكمال التحضيرات لموسم جديد يستهله الفريق بمواجهة ضيفه التعاون في 13 أغسطس المقبل على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.