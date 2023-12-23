الفتح يعود إلى الانتصارات من بوابة التعاون

المناطق_الرياض

عاد فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى سكة الانتصارات، بفوزه 3-1 على التعاون مضيفه، السبت، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الثاني في بريدة، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة سادسا، بينما بقي التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت الأهداف الثلاثة للفتح في الشوط الأول، حيث تقدم سالم عبدالله النجدي بهدف عند الدقيقة 30، ثم أضاف سعد الشرفاء الهدفين الثاني والثالث عند الدقيقتين 35 و45، وتكفل جواو بيدرو بتسجيل هدف التعاون الوحيد في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبدأ الفتح المباراة بأسلوب هجومي ضاغط على دفاع التعاون بغية إحراز هدف مبكر، جاء عند الدقيقة 30 بواسطة سالم النجدي، وبعد 5 دقائق أضاف فهد الشرفاء الهدف الثاني، وتمكن الشرفاء من مضاعفة النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني قلص جواو بيدرو النتيجة لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع لتنتهي المواجهة بانتصار الفتح بثلاثية.

وكان الفتح غاب عن الانتصارات في الجولات الـ6 الأخيرة، وتلقى 4 خسائر، وتعادل في مواجهتين.



ويستضيف الفتح في الجولة المقبلة نظيره الأخدود على ملعب نادي الفتح، السبت 30 ديسمبر، في حين يستقبل التعاون نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة في اليوم ذاته.