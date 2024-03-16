الفرق الإسعافية تعيد النبض لمعتمر من الجنسية البنجلاديشية في ساحات الحرم المكي

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نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، في إعادة النبض لمعتمر من الجنسية البنجلاديشية في ساحات الحرم المكي الشريف.

وأفاد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، انه في صباح اليوم واثناء مرور الفرق الإسعافية الراجلة بالساحات الخارجية للحرم وجدت حالة تعاني من إغماء وفاقد للوعي.

وأضاف، أنه على الفور باشرت الفرق الإسعافية الحالة وتبين أن المعتمر رجل في العقد الخامس من العمر مستلقٍ على الأرض فاقد للوعي والتنفس، مشيرًا إلى أن الفرقة الإسعافية قامت وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، في عملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات (اللوكس) إلى أن عاد النبض، حيث تم نقله الى مركز طؤارى الحرم /٣، ووضعه تحت الرعاية الصحية لإستكمال علاجة.