الفرق الرقابية بأمانة جدة تنفذ أكثر من 7 آلاف جولة خلال شهر أكتوبر

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نفذت الفرق الرقابية في نطاق 15 بلدية تابعة لأمانة جدة خلال شهر أكتوبر الماضي, أكثر من 7 الآف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية.

وأسفرت الجولات الميدانية خلال الشهر الماضي عن زيارة 4.327 منشأة صحية و2.709 منشآت تجارية، جرى رصد 832 من المحال المخالفة التي تنوعت مخالفاتها ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.