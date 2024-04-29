الفرنسي كابيتال: تحديد النطاق السعري لاكتتاب مياهنا بين 10.5 و11.5 ريالا

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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي لشركة مياهنا نيابة عن الشركة، عن تحديد النطاق السعري لطرحها المتوقع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر وفقا لـ الاخبارية”.

وقالت أنه تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 10.5 – 11.5 ريال للسهم الواحد وذكرت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ يوم الإثنين 29 أبريل 2029 وتنتهي يوم الخميس 02 مايو 2024، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.