“الفضلي” : زيادة إنتاج البيوت المحمية باستثمارات 4 مليارات ريال حتى 2025

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اعتمد المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات ريال حتى 2025، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

وأكد المهندس الفضلي، أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023- 2025)، ستسهم في إنتاجية إضافية تقدر بـ 430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد عن مليون طن سنويا.

وأوضح أن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية خلال 2022 بلغت 5 مليارات ريال، وتعد مشاريع البيوت المحمية إحدى القطاعات الرئيسة التي يمولها الصندوق.