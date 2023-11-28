الفضلي يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض

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رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله –، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

ووجّه المهندس الفضلي الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي جعل فوز الرياض باستضافة معرض إكسبو 2030 حقيقة ملموسة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التوجيهات والدعم الذي قدمته قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- للقطاعات الحيوية كافة، حتى تكون جاهزة لاستقبال وتنظيم فعاليات عالمية من هذا الحجم.

وأشار معاليه إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي تتماشى مع سياسة المملكة ونهجها الراسخ، بأهمية مد جسور التعاون والتواصل الدولي نحو عالم أكثر شمولية واستدامة، والتكاتف لوضع حلول لمواجهة التحديات العالمية”.

وأضاف أن استضافة مدينة الرياض لهذا الحدث الفريد جاءت عن استحقاق؛ نظرًا لما تملكه من مقومات على مختلف الأصعدة، وتؤكد على ثقة المجتمع الدولي في الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي تتمتع بها المملكة، وستمثل هذه الاستضافة بداية حقبة جديدة من التقدم والازدهار، مؤكدًا استعداد المملكة للترحيب بالعالم، وتقديم نسخة استثنائية من هذا الحدث، لنلهم الجميع بما نقدمه للإسهام في صناعة غدٍ أفضل.

وأبان الوزير الفضلي أن استضافة معرض إكسبو 2030 تُعد فرصة لا مثيل لها؛ ليرى العالم حجم الإبداع والتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، ويتعرف على الجوانب الرائعة والمتنوعة لثقافتنا وتاريخنا الغني، بالإضافة إلى استكشاف جمال الوجهات السياحية المتنوعة في المملكة.

يُشار إلى أن معرض إكسبو يعد منصة فريدة لتوحيد الجهود والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الكوكب في مختلف المجالات، ويُتوقع أن يشهد المعرض (40) مليون زيارة في موقعه شمال الرياض، وأكثر من مليار زيارة عبر الواقع الافتراضي، فيما يُتوقع مشاركة (246) مشاركًا من دول ومنظمات عالمية بالإضافة إلى مشاركين غير رسميين.