الفنانة التشكيلية سارة السلطان تدشن معرضها الشخصي الأول “إرث”

المناطق_ماهر عبدالوهاب

أفتتح الفنان القدير الاستاذ هشام بنجابي رئيس جسفت جدة يوم أمس الأول الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023م المعرض الشخصي الأول للفنانة سارة السلطان في روزانا جاليري وذلك بحضور والدها الأستاذ علي السلطان و والدتها ، وبحضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين ورجال وسيدات الاعمال .

ومن ناحيته عبر الفنان القدير هشام بنجابي على سعادته من رؤيته للأعمال الفنية المميزة بعد جولته بالمعرض حيث قال أعمال وطنية مميزة وأسلوب فني راقي و رائع .

وبدوره شكرت الفنانة سارة السلطان الفنان بنجابي على حضوره وتشريفه بإفتتاح معرضها الشخصي الأول وعلى كلامه وذوقه الرفيع في الفن .، وشكرت أيضاً الفنانة روزانا منصوري على إستضافتها لها في روزانا جاليري وشكرت الفنان نذير ياوز على جهوده وعطائه الدائم وفريق وجد التطوعي على تنظيم المعرض وصديقتها ميعاد ابو العطاء وأصدقائها على حضورهم ودعمهم لها ، وايضاً الرعاة الرائعين القيمات وصوص ومكتبة إشراقة الفن والاستاذة فاتن العقاد .