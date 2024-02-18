الفنان أحمد حلمي: سعيد بحضور سفير مصر بالمملكة والأمير عبد الرحمن بن مساعد عرض “مسرحية تيت”

القاهرة ـ أحمد حماد

عبر الفنان المصري أحمد حلمي، عن سعادته بحضور السفير المصري في المملكة أحمد فاروق، والأمير عبد الرحمن بن مساعد، عرض مسرحية “تيت”.

وقال في منشور عبر حسابه الرسمي في تويتر: “أتشرفت بحضور سعادة السفير المصري أحمد فاروق سفيرنا بالمملكة العربية السعودية، وبحضور صديقي وأخي العزيز الأمير عبد الرحمن بن مساعد، بحضورهم عرض مسرحيه تيت.. شكرا جزيلا وحقيقي نورتوني ونورتوا العرض بحضوركم”.

مسرحية “تييت” يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي، حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.

كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: “في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون”.

ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.