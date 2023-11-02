الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

المناطق-واس

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار المجلس في بيان، إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر الأمريكية.

وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية بمجلس الاحتياطي الأمريكي، تثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، خلال اجتماع السياسة النقدية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة، بعد شهري يونيو وسبتمبر من هذا العام، التي يثبت فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال 14 اجتماعاً، وذلك في إطار جهوده الرامية للسيطرة على التضخم.