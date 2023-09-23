“الفيصل” بعد حضور افتتاح الآسيوية: نتوقع نسخة رائعة وكل التوفيق لأبطالنا

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توقع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نسخة رائعة من دورة الألعاب الآسيوية الـ19 «هانجتشو 2022»، متمنيًا التوفيق للرياضيين السعوديين المشاركين في هذا الحدث.

جاء ذلك بعد حضوره حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» في مدينة هانجتشو الصينية التي تستمر حتى الثامن من أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «سعدت بحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية هانجتشو2022، ونتوقع نسخة رائعة من هذا الحدث القاري العريق، وكل التوفيق لأبطالنا».



يشار إلى أن السعودية يمثلها في دورة الألعاب الآسيوية 193 رياضي ورياضية، يشاركون في 19 لعبة، وهي: كرة القدم، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وألعاب القوى، والفروسية، والسهام، والمبارزة، والرماية، والتجديف، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكوراش، وكرة الطاولة، والتنس، والجولف، والرياضات الإلكترونية.