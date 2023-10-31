“الفيفا”: المملكة هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة كأس العالم 2034

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة مونديال كأس العالم 2034م.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة, وبمشاركة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وأوضح “الفيفا” في بيان له ” كما هو منصوص عليه في اللوائح التي صادق عليها مجلس فيفا، ستطلق إدارة الاتحاد الدولي عملية الترشح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من بطولة كأس العالم فضلاً عن عملية تقييم لملفات الترشح، بحيث يتوقّع إعلان الدول المنظمة خلال مؤتمر فيفا المتوقع تنظيمه في الربع الرابع من عام 2024.