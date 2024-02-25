الفيفا يختار نهائي مونديال الأندية ‎الهلال و ‎ريال مدريد كواحد من أفضل النهائيات في تاريخ البطولة

المناطق_متابعات

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد الإسباني كواحد من أفضل النهائيات.

وكان ريال مدريد الإسباني، قد توج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد فوزه بصعوبة على الهلال، بنتيجة 5 – 3، فى المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب “المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله”.

وأصبح نادي الهلال أكثر ناد عربي تسجيلًا للأهداف في نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن سجل 3 أهداف في شباك ريال مدريد.

وخلال 6 مشاركات لريال مدريد في مونديال الأندية، لم يتمكن أي فريق من تسجيل أكثر من هدفين في مرماه، ما عدا الهلال الذي هز شباكه 3 مرات للمرة الأولى في تاريخ النادي الأوروبي بالبطولة.