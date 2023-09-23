“الفيفا” يكشف قائمة المرشحين لجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في 2023

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، يوم الجمعة، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة “بوشكاش” لأفضل هدف في العام 2023.

وقال “الفيفا” في موقعه الإلكتروني: “تتضمن قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش 2023 مجموعة رائعة من الأهداف سواء لكرة القدم الرجالية أو النسائية”.

وأضاف أن “الجائزة مسماة على اسم المهاجم المجري الأسطوري فرينك بوشكاش، الذي اشتهر بأهدافه الفردية الرائعة، وستحتفي هذه السنة بأروع هدف في فترة ما بين 19 ديسمبر 2022 إلى 20 أغسطس 2023”.

وتضمنت قائمة “الفيفا” 11 مرشحا هذا العام كالآتي:

• هدف الأرجنتيني ألفارو باريال في مرمى بيتسبيرغ ريفرهاوندز في ربع نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة.

• هدف الكولومبية ليندا كايسيدو أمام ألمانيا في دور المجموعات بكأس العالم للسيدات الأخيرة، والذي ساعدت به منتخبها على الانتصار 2-1.

• هدف الباراغوياني خوليو إنشيزو من على بعد 25 ياردة لصالح برايتون في مرمى حارس السيتي إيدرسون.

• هدف الكوري الجنوبي كانغ سيونغ جين في مرمى الأردن بكأس آسيا لأقل من 20 عاما.

• هدف الأسترالية سام كير في مرمى فريق إنجلترا بكأس العالم للسيدات.

• هدف براين لوزانو في مرمى سي أف أميركا بالدوري المكسيكي.

• هدف غييرمي مادروغا لاعب بوتافوغو في مرمى نوفوزونتينو بالدوري البرازيلي.

• هدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمى بورغوس بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

• هدف نونو سانتوس لاعب سبورتنغ لشبونة في مرمى بوافيستا بالدوري البرتغالي.

• هدف آشوت تاغيبيرغن في مرمى الدنمارك بتصفيات كأس أمم أوروبا.

• هدف البرازيلية بياتريس زانيراتو في مرمى منتخب بنما بكأس العالم للسيدات.