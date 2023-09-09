القائم بأعمال حاكم زابوريجيا: تدمير دبابة بريطانية ثانية من طراز “تشالنجر 2”

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أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوريجيا يفجيني باليتسكي، أن الجيش الروسي دمر دبابة بريطانية ثانية من طراز “تشالنجر 2 “، على محور زابوريجيا.

وقال باليتسكي ، حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” ، إن هناك سبع دبابات من طراز “تشالنجر 2” في المنطقة ، مشيرا إلي أن جميع موقعها معروفة للقوات الروسية .

وأضاف أن الدبابات البريطانية لا تظهر أى تفوق مقارنة مع دبابات آخرى ، مؤكدا أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من إخلاء الدبابتين المتضررين بسبب وزنها الهائل.

ونشر موقع وزارة الدفاع الروسية ، حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم” ، مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير الدبابة البريطانية بمنظومة “كورنيت ” الروسية المضادة للدبابات.

وقد قدمت لندن إلى كييف أربعة عشر دبابة من طراز ” “تشالنجر 2”.