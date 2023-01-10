القاتل الصامت للأطفال.. 5 علامات يجب الانتباه إليها

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في ظل النمط الغذائي العصري الذي يهدد صحة الأطفال، يتوقع الخبراء ارتفاعًا في مرض قاتل لم يسبق له مثيل إلا في البالغين، وهو مرض السكري من النوع 2.

ويحدث السكري من النوع 2 ، وهو أكثر شيوعًا بين البالغين، عندما يكافح الجسم لتنظيم مستويات السكر في الدم. ويتأثر الشباب والمراهقون، وخاصة أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة والقلة، من هذا المرض.

وفي بريطانيا، وجدت دراسة سابقة أن الإصابة المبكرة بالسكري من النوع 2، والتي كانت نادرة في السابق، آخذة في الارتفاع مع زيادة الوزن لدى البريطانيين وعدم اللياقة البدنية .

وقفزت التشخيصات الجديدة لمرض السكري من النوع 2 لمن تقل أعمارهم عن 40 عامًا بنسبة 23 في المائة في خمس سنوات فقط.

وقالت منظمة السكري في المملكة المتحدة إنه إذا لم يتغير شيء ، فإن 5.5 مليون شخص في البلاد سيصابون بالمرض بحلول عام 2030.

في غضون ذلك ، كشفت النمذجة الجديدة التي مولتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتجة، أن عدد الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا والذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يرتفع بنسبة تصل إلى 700 في المائة بحلول عام 2060.

ناقوس الخطر

ودق العلماء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ناقوس الخطر في وقت مبكر من الوباء ، بعد اكتشاف ارتفاع في حالات الإصابة بالمرض الذي قد يهدد الحياة. ومنذ ذلك الحين ربطت الدراسات بين كوفيد ومرض السكري من النوعين الأول والثاني.

وحذر طبيب العيون، الكندي لانجيس ميشود من الأعراض الخمسة التي يجب على الآباء الانتباه لها، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”.

1. تدهور البصر

مرض السكري من النوع 2 يمكن أن يسبب فقدان البصر. ووفقًا للخبراء، فهو السبب الرئيسي لفقدان البصر بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 74 عامًا.

وسلط لانجيس الضوء على انتشار علامة واحدة يمكن رصدها من خلال زيارات منتظمة لطبيب العيون أو طبيب العيون.

وكتب في دورية “كونفرزيشن”: “تظهر علامات السكري في ما يصل إلى 30 في المائة من المرضى بعد فترة وجيزة من التشخيص ” .

وأضاف: “الشباب المصابون بالسكري من النوع الثاني (مقارنة بمرضى السكري من النوع الأول من نفس العمر) هم أكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية (الأوعية الدموية غير الطبيعية أو نزيف الشبكية) بنسبة 88 مرة”.

وقال طبيب العيون: “إن خطر أن يصبح اعتلال الشبكية” تكاثريًا “، والذ يهدد الرؤية، يزداد 230 مرة”

2. العطش

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف. وقد يعاني الشخص المصاب بمرض السكري غير المتحكم فيه من عطاش ، وهو شكل من أشكال العطش الشديد.

ويمكن أن يمنع مرض السكري الجسم من امتصاص الما، فيما يشعر الشخص بالحاجة الماسة إلى الماء، أو يعاني من جفاف شديد في الفم أو يشعر بالدوار.

3. كثرة الذهاب إلى المرحاض وخاصة في الليل

تعد الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض أكثر من المعتاد علامة شائعة للإصابة بالمرض، لأنه بعد فترة طويلة، يصبح البنكرياس – الذي ينتج الأنسولين – متعبًا لدرجة أنه لم يعد قادرًا على إنتاج ما يكفي من الأنسولين.

ثم يتم تمرير مستويات عالية من السكر في الدم إلى البول لمحاولة إخراجها من الجسم.

4. إنقاص الوزن دون محاولة

يمكن أن يكون انخفاض وزن الجسم الذي يحدث عن غير قصد علامة تحذيرية لمرض السكري.

وفي مرضى السكري، يمنع الأنسولين غير الكافي الجسم من الحصول على الجلوكوز من الدم إلى خلايا الجسم لاستخدامها كطاقة. وعندما يحدث هذا، يبدأ الجسم في حرق الدهون والعضلات للحصول على الطاقة ، مما يؤدي إلى انخفاض الوزن الكلي للجسم.

وغالبًا ما يُلاحظ فقدان الوزن غير المتوقع لدى الأشخاص قبل تشخيص مرض السكري من النوع الأول، ولكنه قد يؤثر أيضًا على الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

5. الشعور بالتعب أكثر من المعتاد

يصف العديد من مرضى السكري أنفسهم بأنهم يشعرون بالتعب والخمول أو الإرهاق في بعض الأحيان.

سببان شائعان للإرهاق أو الخمول هو ارتفاع مستويات السكر في الدم أو انخفاضها بشكل كبير.

وفي كلتا الحالتين، يكون التعب ناتجًا عن عدم التوازن بين مستوى السكر في الدم ومقدار أو فعالية الأنسولين المنتشر.