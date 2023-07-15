القافلة الإرشادية الزراعية بعسير تواصل برامجها للمستفيدين

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تواصل القافلة الإرشادية الزراعية بمنطقة عسير في نسختها الثالثة، تقديم حزمة من البرامج والفعاليات للمستفيدين، وذلك في ساحة المشهد بأبها.

وأقامت القافلة منذ انطلاقها أربعة ورش عمل ناقشت من خلالها، الخدمات المقدمة من صندوق التنمية الزراعية للمزارعين، والتعريف ببرنامج ” ريف” والخدمات التي يقدمها للمستفيدين حسب الميزة النسبية لمنطقة عسير، إلى جانب آلية التحول إلى الزراعة العضوية والدعم المباشر للزراعة العضوية تحت التحول، بالإضافة إلى التسويق الزراعي وأهميته.

وتأتي فعاليات القافلة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، وتشمل العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين عبر أركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.

وتشتمل القافلة الإرشادية الزراعية على مختبر متنقل لفحص عينات العسل، بالإضافة إلى ورش عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة، كما يوجد مختبر زراعي متنقل لتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين، وتشخيص الأمراض النباتية للمزارعين.