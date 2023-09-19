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القبض على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما 126 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في عسير

19 سبتمبر 2023 - 6:04 مساءً

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قبض مرور منطقة عسير على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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19 سبتمبر 2023 - 6:04 مساءً
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