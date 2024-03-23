“القدية” تطلق منتزه دراغون بول الترفيهي الأول من نوعه في العالم

أعلنت شركة القدية للاستثمار، عن إطلاق منتزه دراغون بول الترفيهي، وهو مدينة ترفيهية غير مسبوقة، تم تصميمها لتتبنى فلسفة “قوة اللعب” في مدينة القدية، حيث يمكن للزوار خوض تجربة استثنائية في عالم دراغون بول الشهير.

وبحسب بيان للشركة، سيقع منتزه دراغون بول الترفيهي الأول من نوعه في العالم في مدينة القدية، على بعد 40 دقيقة فقط من مدينة الرياض، ويمتد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع.

وأشارت الشركة إلى أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تدخل فيه القدية في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع Toei Animation، شركة الرسوم المتحركة اليابانية، ومبتكرة شخصيات دراغون بول الأصلية، وتهدف هذه الشراكة إلى الحفاظ على الطابع الأصلي لعالم دراغون بول.

ويأتي الكشف عن منتزه دراغون بول بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن إطلاق 3 أصول رئيسية بمدينة القدية، منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الحاضنة لكبرى شركات صناعة الألعاب وأبرز أندية الرياضات الالكترونية، واستاد الأمير محمد بن سلمان الذي سيكون واحدًا من أبرز الملاعب في العالم، ومضمار السرعة الفريد من نوعه لرياضة المحركات.

ولفتت إلى أن الإعلان عن منتزه دراغون بول يأتي ضمن سلسلة إعلانات يتم الكشف فيها عن تفاصيل المخطط الحضري لمدينة القدية ومكوناتها الرئيسية، فيما يتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الأصول المهمة الأخرى بالمدينة خلال الأسابيع القادمة.

ويقع المشروع على بُعد ساعة واحدة من مطار الملك خالد الدولي و40 دقيقة من وسط الرياض، وتبلغ مساحته 334 كيلومترًا مربعًا، وتتمثل رؤية المشروع في أن يجعل القدية وجهة الترفيه في المملكة، ومجمعًا للأنشطة والاكتشاف والمشاركة، إذ يهدف إلى تغيير مفهوم الترفيه في المملكة واستغلال الفرص الواعدة التي توفرها السوق المحلية.