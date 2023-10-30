القسام تبث فيديو من أسيرات إسرائيليات إلى نتنياهو: “موقفك يعني أنك تريد قتلنا”

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بثت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الاثنين، رسالة مصورة لأسيرات إسرائيليات موجهة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وفي الفيديو، قالت الأسيرات الإسرائيليات لنتنياهو: “تم احتجازنا منذ 23 يوماً، وكان يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار”.

#حماس تنشر فيديو لـ 3 من الرهائن لديها يوجهون رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي

#العربية pic.twitter.com/B9EYzQDcO7 — العربية (@AlArabiya) October 30, 2023

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، تنفذ إسرائيل حملة قصف جوي غير مسبوقة على غزة، أسفرت عن مقتل أكثر من 8300 فلسطيني في القطاع.

وأضافت الأسيرات في رسالة موجهة لرئيس الحكومة: “موقفك يعني أنك تريد قتلنا”.

وتابعن: “في 7 أكتوبر لم يكن هناك جيش ولم يأتِ لنا أحد.. يجب أن تحررنا جميعا الآن”.

وهاجمت حماس في 7 أكتوبر مستوطنات غلاف غزة، وقتلت 1400 إسرائيلي، وأسرت المئات.

ومن جانبها، أعلنت حماس في وقت سابق أن القصف الإسرائيلي على غزة تسبب في مقتل 50 من الأسرى.

ويتعرض نتنياهو لضغوط من جانب أسر الأسرى الذين يعتبرون استمرار القصف على غزة تهديدا لحياة المحتجزين.

والتقى نتنياهو بأهالي الأسرى أكثر من مرة لامتصاص غضبهم، وتعهد بالعمل على استرجاع المحتجزين، ولكنه يعلن أن الحرب لن تتوقف، ويضع هدفها لها مؤداه تدمير حركة حماس، وهو ما تعتبره أطراف دولية صعب المنال وقد يستغرق سنوات طويلة.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” في وقت سابق أن أهالي المحتجزين طلبوا من الحكومة أن تفسر لهم كيف سيبقى أبناؤهم أحياء في ظل العمليات البرية التي يشنها الجيش على قطاع غزة.

وأطلقت حماس في أوقات سابقة منفصلة عدة أسيرات إسرائيليات، وذلك لأسباب وصفتها بالإنسانية، وكان من بينهن امرأة عجوز، وأم وابنتها البالغة.

ونقل تلفزيون “الأقصى” عن يحيى السنوار، زعيم حماس في قطاع غزة، الأحد، قوله، إن الحركة مستعدة فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين في سجون إسرائيل مقابل إطلاق سراح المحتجزين لديها.

ودعا السنوار جميع الهيئات المعنية بقضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لإعداد قوائم بأسماء جميع الأسرى والأسيرات “بدون استثناء”، استعدادا لما وصفها بـ”مستجدات المرحلة المقبلة”.

كما أكد أبوعبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع المحتجزين لديها مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.