“القصبي” يختتم مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين

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اختتم معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي مشاركته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين، التي عُقدت خلال يومين (24 – 25 أغسطس 2023م) في مدينة جايبور الهندية.

وشارك معالي الدكتور القصبي في جلسة عمل “التجارة من أجل النمو والازدهار، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية”، وجلسة “سلاسل القيمة العالمية للتجارة والمرونة، ودمج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية” المنعقدة أمس، كما شارك في جلسة “الخدمات اللوجستية للتجارة” التي انعقدت اليوم، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين.

واستعرض خلال الجلسات، ملامح رؤية 2030 لتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي إقليميًا وعالميًا، والمكاسب الرئيسية لقدرة المملكة التنافسية، كما عقد 12 لقاءً ثنائياً مع أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بمجموعة العشرين، تناولت تعزيز التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية.

وركزت اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين على معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وإصلاحات منظمة التجارة العالمية، والتجارة من أجل النمو والازدهار، والخدمات اللوجستية في التجارة، والتجارة وسلاسل القيمة العالمية، ودمج المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية.

يشار إلى أن جمهورية الهند الصديقة تستضيف المجموعة هذا العام بشعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”؛ لبناء اقتصاد عالمي قوي ومتطور، واستعراض الحاجة لنظام تجاري أكثر مرونة وشمولية، وجعل سلاسل القيمة العالمية تعمل من أجل التنمية الشاملة والمرنة والمستدامة بعد عقد من الركود .