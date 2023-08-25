القصبي يلتقي 12 وزيراً ومسؤولاً على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين

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عقد معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي خلال اليومين الماضيين في جمهورية الهند 12 لقاءً ثنائيًا مع أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين بدول مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين.

والتقى معاليه كلاً من : معالي وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، ومعالي وزير التجاري الكوري الدكتور آن دوك قيون، ومعالي وزير التجارة الإندونيسي الدكتور ذو الكفل حسن، ومعالي وزير التجارة والصناعة السنغافوري جان كيم يونغ، ومعالي وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات، ومعالي وزير التجارة البنغلاديشي تيبو مونشي، ومعالي وزيرة الدولة للأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادينوتش، ومعالي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الدكتور نجوزي إيويلا، ومعالي نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، وسكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية والتجارة الدولية والأديان الأرجنتينية سيسيليا توديسكا، والسكرتير التنفيذي في وزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلي مارسيو روزا.

وتناولت اللقاءات الثنائية تنمية العلاقات، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وتطوير الفرص وترجمتها إلى شراكات ملموسة.