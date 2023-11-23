القصف الإسرائيلي على غزة.. حصيلة جديدة لعدد الضحايا

وأوضحت الحركة أن من بين القتلى 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 36 ألف شخص.

وتأتي هذه الحصيلة قبل ساعات من دخول اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

وأكدت قطر وحركة حماس، الخميس، أن اتفاق الهدنة سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه “سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على 4 أيام، في اليوم الأول سيتم الإفراج عن 13 من النساء والأطفال”.

وأضافت: “سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة”.

وتابعت: “سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر، وبالتالي تمديد الهدنة”.