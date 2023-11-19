القصيم وجازان تسجّلان أعلى كمياتٍ لهطول الأمطار بـ22.0 ملم

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سجّلت منطقتا القصيم وجازان أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ (22.0) ملم، في كلٍ من دخنة بمحافظة الرس، وبلغازي بمحافظة العيدابي، وذلك ضمن (9) مناطق بالمملكة شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار أمس السبت.

جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول رصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، من خلال (66) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، شملت مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان).

وفي بقية مدن ومحافظات منطقة القصيم، سجّلت بريدة (19.2) ملم، والبدائع (16.8)، الشنانة بالرس (16.0) ملم، والأسياح (14.0) ملم، والنبهانية (12.2) ملم. فيما سجّلت منطقة الرياض (12.9) ملم في نفي بمحافظة الدوادمي، و(8.2) ملم في عرجاء بالدوادمي، و(6.0) ملم في البطين الجنوبي بالزلفي.

وبيّن التقرير تسجيل منطقة حائل (12.2) ملم في عقدة، و (7.9) ملم في حائل، و(5.2) في السعيرة بالشنان. وفي منطقة عسير سجّلت حديقة السودة بأبها (11.0) ملم، وبيشة (3.6) ملم. فيما سجّل مطار رفحاء بالحدود الشمالية (9.5) ملم، ورفحاء (6.5) ملم.

وسجّلت المنطقة الشرقية (2.8) ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن. وكلٌ من مكة المكرمة (0.6) ملم في رابغ، والمدينة المنورة (1.2) ملم في الصويدرة.

وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، يمكن زيارة موقع الوزارة على الرابط الآتي: bit.ly/3QJZ2aC\