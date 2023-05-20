القمة العربية| منذ تأسيسها.. المملكة أدت جهوداً لافتة لحل الخلافات والنزاعات الدولية والإقليمية (فيديو)

نشرت قناة “الإخبارية” تقريراً يوضح دور المملكة الرائد وجهودها المثمرة في حل الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية منذ تأسيسها.

وذكر أن المملكة سعت بكل جهد لحل الخلافات بالطرق السلمية والتدخل العاجل، لإطلاق سراح المحتجزين وأسرى الحروب والرهائن والمتضررين العالقين في مناطق الصراع أو النازحين منها.

وأفاد بأن المملكة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب الروسية الأوكرانية، بل شددت على موقفها الداعم لحل سياسي للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه فور استقبال ولي العهد لمستشار ومبعوث الرئيس الأوكراني، ظهرت النتائج الداعمة للاستقرار والحفاظ على الأرواح في خضم الصراعات، إذ أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا، ومواصلة الجهود لتخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

وأضاف أن الرئيس الأوكراني خلال زيارته الأولى للسعودية أكد على أن المملكة تلعب دورا محوريا في حل الصراعات، وتدعم الاستقرار في العالم، مشيرا إلى طموحه بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد التقرير أن المملكة تبذل الجهود الدبلوماسية والإنجازات اللافتة لتضاف إلى رصيد نجاها المتراكم عبر وساطة ولي العهد بالإفراج عن عشرة أسرى من مواطن عدة دول في قارات مختلفة، حيث يأتي الإفراج من خلال عملية تبادل بين القوات الروسية والأوكرانية، بعدما عملت الجهات السعودية المعنية باستلامهم ونقلهم من روسيا إلى المملكة لتسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.