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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي في محمية الملك سلمان بمنطقة تبوك

14 يناير 2024 - 12:30 مساءً

المناطق_تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (25) متنًا من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.

وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ﷼ لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ﷼ٍ لكل رأس.

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‏‎ وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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14 يناير 2024 - 12:30 مساءً
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