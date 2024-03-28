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القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفًا لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في منطقة تبوك

28 مارس 2024 - 8:13 مساءً

المناطق_تبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية لاقتلاعه (3) أشجار دون ترخيص في منطقة تبوك.

 

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وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة للمركز الوطني لتمنية الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20,000) ﷼ لكل شجرة.

 

 

 

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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28 مارس 2024 - 8:13 مساءً
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