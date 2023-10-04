القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا محلياً

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية السودانية ومواطن مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (7) أمتار مكعبة من الحطب المحلّي في منطقتي الرياض وعسير.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب ، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.