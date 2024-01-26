القوات الروسية تحبط 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها على محور جنوب دونيتسك

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صرح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات “الشرق” التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية أحبطت خلال اليوم الماضي 4 محاولات للقوات الأوكرانية لتعزيز مواقعها الأمامية على محور جنوب دونيتسك.
وقال غوردييف :”خلال اليوم الماضي تم إحباط أربع محاولات للعدو لتعزيز المواقع الأمامية في منطقتي ستارومايورسكي وروفنوبول”وفقا لـ”سبوتنيك” .
وأضاف غوردييف، أن قاذفات ومدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة استهدفت نقاط انتشار مؤقتة وتجمعات للقوات الأوكرانية التابعة للواء الـ 79 المحمول جوا، واللواء 31 المشاة الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كونستانتينوفكا ونوفوميخيلوفكا .
وأكد رئيس المركز، أنه تم تدمير أربع نقاط انتشار مؤقتة وثلاث نقاط مراقبة للطائرات المسيرة وشاحنة ذخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لـ غوردييف، دمرت مدفعية تجمع قوات “الشرق” بواسطة ذخيرة طائرة “لانسيت” المسيرة دبابة أوكرانية من نوع “تي 64” في منطقة روفنوبول، ومركبتين قتاليتين للمشاة في منطقة نوفويفانوفكا، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدفع هاوتزر من طراز “غياتسينيت -بي” في منطقة روفنوبول.
وأشار إلى أن القوات الأوكرانية فقدت أيضًا منظومة صواريخ المضادة للطائرات ستريلا-10، ومحطة حرب إلكترونية، وأربع طائرات بدون طيار من طراز ليليكا، وما يصل إلى 130 عسكريًا.