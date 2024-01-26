بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لـ غوردييف، دمرت مدفعية تجمع قوات “الشرق” بواسطة ذخيرة طائرة “لانسيت” المسيرة دبابة أوكرانية من نوع “تي 64” في منطقة روفنوبول، ومركبتين قتاليتين للمشاة في منطقة نوفويفانوفكا، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا ومدفع هاوتزر من طراز “غياتسينيت -بي” في منطقة روفنوبول.