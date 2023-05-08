القولون العصبي .. علامات لا ينبغي تجاهلها

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متلازمة القولون العصبي هي حالة مزمنة في الأمعاء الغليظة، والتي تتضمن مشاكل في حركة الأمعاء وآلام في المعدة وانتفاخ وغاز.

في بعض الأحيان تشنج عضلات الأمعاء يعطل حركة الطعام من خلال الأمعاء مما يسبب الإمساك. وإذا تسارعت فسيسبب ذلك الإسهال.

يبدو أن نمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي غير المتوازن فضلاً عن الإجهاد من ضمن الأسباب الرئيسية لمتلازمة القولون العصبي، ناهيك عن أن هناك عوامل أخرى إضافية يمكن أن تؤدي إلى متلازمة القولون العصبي، وهي:

تاريخك العائلي.

العدوى أو الالتهاب.

العوامل النفسية، مثل الإجهاد أو الصدمة النفسية.

بكتيريا القناة الهضمية.

لا تظهر أعراض القولون العصبي على هيئة اضطرابات هضمية فقط، بل يعاني 70% من المرضى أيضًا من مشكلات نفسية، بحسب بعض الدراسات التجريبية.

كشفت الدراسات، أن 50% من المصابين بمتلازمة القولون العصبي يعانون من اضطراب القلق العام، بينما الاكتئاب تبلغ نسبة انتشاره حوالي 20%.

وتشمل أعراض القولون العصبي النفسية:

– صعوبة النوم.

– تقلب المزاج.

– شره الطعام أو الخوف منه.

– آلام غير مبررة في الجسم.

– الميل إلى العزلة.

أثبتت الدراسات والأبحاث، أن هناك علاقة طردية بين القولون العصبي والحالة النفسية:

– الضغط العصبي الذي يتعرض له الشخص أثناء مروره بأحداث يومية عصيبة، مثل فقدان وظيفة أو التورط في جدال، قد تؤدي إلى حدوث اضطراب في حركة الأمعاء.

– قد تؤدي المشاعر السلبية، مثل القلق والتوتر، إلى تحفيز المخ على إنتاج نواقل عصبية، تتسبب في تفعيل إشارات الألم بالأمعاء، كما تجعل المريض أكثر وعيًا بتشنجات القولون.

– قد يتهيج القولون العصبي بسبب تحفيز الإجهاد للجهاز المناعي.

يمكن لمريض القولون العصبي التغلب على الأعراض النفسية المذكورة سلفًا عن طريق اتباع الإرشادات التالية:

– التحدث مع صديق مقرب.

– ممارسة هواية مفضلة، مثل القراءة أو الرسم.

– الاستمتاع لموسيقى هادئة.

– ممارسة بعض الرياضات، مثل المشي والجري والسباحة.

– أداء تمارين التأمل والاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق.

– اتباع نظام غذائي صحي خالٍ من الأطعمة المهيجة للقولون.