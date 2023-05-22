القولون العصبي.. نصائح ستخفف مشقة المتلازمة المؤلمة

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يعاني الكثيرون من متلازمة القولون العصبي، مما تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم.

ووفقا لدراسة نشرتها صحيفة “صن” البريطانية فإنه يمكن التغلب على متلازمة “القولون العصبي” من خلال اتباع العديد من السلوكيات الصحية ومنها:

شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا. ممارسة الرياضة. أخذ قسط كاف من الراحة على مدار اليوم. الانتظام في تناول الوجبات.

ويرى العديد من الأطباء أن النوم لأقل من 6 ساعات يعد من أحد الأسباب التي تؤدي إلى القولون العصبي، لحدوث اضطرابات للجهاز الهضمي.

الدكتور سني باتيل، طبيب صحة الأمعاء في لندن، يعاني من متلازمة القولون العصبي ويروي تفاصيل ما يحدث معه:

الانتفاخ.

التشنج المؤلم.

كثرة الدخول إلى المرحاض.

انخفاض بالطاقة والتركيز خلال اليوم.

بالإضافة إلى اتباع النصائح المذكورة أعلاه، قال الدكتور باتيل إنه يركز على: