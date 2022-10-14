القيادة تهنئ رئيس العراق بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.

وقال الملك المفدى : ” يسرنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مشيدين بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية العراق.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والرقي.