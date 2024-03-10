القيود والموسيقى تغرِّمان «أبل» ملياري دولار

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غرمت المفوضية الأوروبية شركة (أبل) 1.8 مليار يورو (ملياري دولار)، على خلفية ممارسات تنافسية غير عادلة، تتعلق بخدمة البث الموسيقي لديها (أبل ميوزيك)، وذلك في أعقاب شكوى من شركة (سبوتيفاي).

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر، في مؤتمر صحافي، إن مستخدمي أجهزة أبل في الاتحاد الأوروبي «لم يكن في استطاعتهم القيام بخيار حر، بشأن من أين وكيف يمكنهم شراء اشتراكات البث الموسيقي، وبأي سعر يتم ذلك».

وتتعلق الغرامة بقيام (أبل) بتقاضي رسوم بنسبة 30% من الشركات مقابل المبيعات التي تتم عبر تطبيقات تعمل على نظام تشغيل (آي أو إس) بأجهزة (أبل). ويتعين على الشركات التي تريد تجنب الرسوم، وتقديم أسعار أقل، إتمام معاملات البيع خارج التطبيق. ويمكن للمستخدمين التسجيل في خدمة البث الموسيقي لأبل عبر تطبيق (أبل ميوزيك)، من خلال التطبيق نفسه على نظام (آي أو إس) للتشغيل.

وجاء في بيان المفوضية «خلصت المفوضية إلى أن (أبل) فرضت قيوداً على مطوري التطبيق لمنعهم من إخبار مستخدمي نظام (آي أو إس) بشأن خدمات الاشتراك الموسيقي البديلة والأرخص المتاحة خارج التطبيق». وقالت فيستاجر «من الآن، سوف يتعين على (أبل) السماح لمطوري خدمة البث الموسيقي التواصل بحرية مع مستخدميهم، بمن فيهم من هم داخل تطبيقات (آي أو إس)».