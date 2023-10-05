الكاتب النرويجي جون فوس يفوز بجائزة نوبل في الأدب

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أعلنت الأكاديمية الملكية بالسويد، اسم الفائز بجائزة نوبل في الأدب لعام 2023، وفاز بجائزة بها هذا العام الكاتب النرويجي جون فوس.

وجاءت في حيثيات فوز جون فوس أن فوزه لمسرحياته المبتكرة ونثره الذي يمنح صوتًا لما لا يمكن قوله.

تتكون أعماله الهائلة المكتوبة بلغة النينورسك النرويجية والتي تشمل مجموعة متنوعة من الأنواع من ثروة من المسرحيات والروايات والمجموعات الشعرية والمقالات وكتب الأطفال والترجمات. في حين أنه اليوم واحد من الكتاب المسرحيين الأكثر أداءً على نطاق واسع في العالم، فقد أصبح أيضًا معروفًا بشكل متزايد بنثره.