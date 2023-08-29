الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة بريغوجين

وقال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين وحضور بوتين فيها “غير متوقع”.

وكان بيسكوف قال في وقت سابق حول إمكانية حضور بوتين للجنازة: “لا نعرف حتى الآن كم ستستغرق إجراءات التحقيق، الرئيس لديه جدول أعمال مزدحم بشكل عام”.