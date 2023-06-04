الكرملين: تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف سيؤدي إلى تصعيد التوتر

وقال بيسكوف في مقابلة على قناة “روسيا 1”: “في الواقع، يتزايد باستمرار مستوى الخصائص التكتيكية والتقنية لتلك الأسلحة التي يتم استخدامها، والآن نشهد بالفعل مناقشة أولية حول الإمداد، على سبيل المثال، من فرنسا وألمانيا لصواريخ بمدى 500 كيلومتر وأكثر “.