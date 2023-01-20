الكشف عن عشبة شهيرة تعالج الأعصاب وآلام المفاصل وتقلل مستويات السكر في الدم

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تنتمي عشبة الجنسنج إلى عالم الأعشاب الطبية وتحمل خواص علاجية مميزة، ويوجد لها عدة أنواع حول العالم، وعادة ما تستخدم جذورها في صناعة الأدوية، وفقا لـ “ويب طب”.
ما هي فوائده؟
اشتهر عن الجنسنج استخداماته لتحسين التفكير وزيادة القدرة على التركيز، ومساهمته في إزالة الإجهاد والتعب المزمن، وينصح به الرياضيون لزيادة قدرتهم على التحمل والأداء البدني. كما وجد بأن للجنسنج دور في تعزيز المناعة وتقويتها، ومكافحة بعض أسباب العدوى، مثل: البكتيريا المسببة للتليف الكيسي في الرئة.
ونشر مركز الأبحاث العلاجية (Therapeutic Research Center)، العديد من الفوائد للجنسنج ومنها فوائد لعلاج الزهايمر إذ وجد في دراسة ما أن تناول جذوره يوميًا ولمدة 12 أسبوع يحسن الذاكرة والأداء العقلي لمرضى الزهايمر.
فوائد للوظائف العقلية
فوائد لأمراض الرئة
وجد بأن تناوله يساهم في تعزيز وظائف الرئة وتحسينها ويقلل من أعراض بعض أمراض الرئة وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والربو. كما يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا، إذ وجد أن أخذ الجنسنج إلى جانب المضادات الحيوية يساهم في زيادة فعاليتها في قتل الميكروبات ومسببات المرض.
فوائد لضغط الدم المرتفع
فوائد للسرطان
كما وجدت دراسات أخرى أن أخذ الجنسنج عن طريق الوريد ساعد في وقف وإبطاء نمو الخلايا السرطانية في الرئة. وبعض الدراسات التي أجريت في الصين وجدت أن الأشخاص الذين كانوا مصابين بسرطان الثدي وتناولوه انخفض خطر الوفاة لديهم أكثر ممن لم يتناولوه.
فوائد للسكري
كما وجدت عدة أدلة أن تناول مرضى السكري للجنسنج ساهم في تحسين مستويات السكر لديهم. فوائد لصحة القلب ساعد تناوله عن طريق الوريد في مساعدة مرضى فشل القلب وتحسين أعراض قصور القلب.
فوائد لتخفيف أعراض سن اليأس
أشارت بعض البحوث أن الجنسنج قد يساهم في تخفيف بعض أعراض سن اليأس والتقليل منها وتحسين جودة الحياة، من خلال تقليل التعب والاكتئاب والهبات الساخنة واضطرابات النوم.
استعمالاته
يوجد للجنسنج استخدامات، تشمل الآتي: علاج القيء، والتهابات المعدة. علاج فقر الدم، والألم الليفي العضلي، واضطرابات النزيف. علاج فقدان الشهية، والأرق، واضطرابات النوم. علاج آلام المفاصل. علاج الدوخة، والتشنجات، ومتلازمة التعب المزمن. علاج اضطرابات الحمل والولادة. علاج آلام الأعصاب. علاج الحمى، والصداع الناتج عن شرب الكحول. يبطء عملية الشيخوخة.