الكشف عن عشبة شهيرة تعالج الأعصاب وآلام المفاصل وتقلل مستويات السكر في الدم

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تنتمي عشبة الجنسنج إلى عالم الأعشاب الطبية وتحمل خواص علاجية مميزة، ويوجد لها عدة أنواع حول العالم، وعادة ما تستخدم جذورها في صناعة الأدوية، وفقا لـ “ويب طب”.

ما هي فوائده؟

اشتهر عن الجنسنج استخداماته لتحسين التفكير وزيادة القدرة على التركيز، ومساهمته في إزالة الإجهاد والتعب المزمن، وينصح به الرياضيون لزيادة قدرتهم على التحمل والأداء البدني. كما وجد بأن للجنسنج دور في تعزيز المناعة وتقويتها، ومكافحة بعض أسباب العدوى، مثل: البكتيريا المسببة للتليف الكيسي في الرئة.

ونشر مركز الأبحاث العلاجية (Therapeutic Research Center)، العديد من الفوائد للجنسنج ومنها فوائد لعلاج الزهايمر إذ وجد في دراسة ما أن تناول جذوره يوميًا ولمدة 12 أسبوع يحسن الذاكرة والأداء العقلي لمرضى الزهايمر.

فوائد للوظائف العقلية

​​​​​​ وجد أن تناوله يساهم في تعزيز العمليات الذهنية من حساب وتفكير وردود الفعل أيضًا، إذ بينت الأدلة وبعض الدراسات أن خليط من أوراق الجنكة والجنسنج لهما تأثير على تعزيز الذاكرة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 38 – 66 عام. فوائد لأمراض الرئة وجد بأن تناوله يساهم في تعزيز وظائف الرئة وتحسينها ويقلل من أعراض بعض أمراض الرئة وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والربو. كما يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا، إذ وجد أن أخذ الجنسنج إلى جانب المضادات الحيوية يساهم في زيادة فعاليتها في قتل الميكروبات ومسببات المرض. فوائد لضغط الدم المرتفع

بينت بعض الدراسات وجود أدلة على أن تناوله قد ساهم في خفض مستويات ضغط الدم للأشخاص المصابين به بنسب طفيفة. فوائد للسرطان

وجدت بعض الدراسات آثار إيجابية لاستخدامه في علاج بعض أنواع السرطانات مثل: سرطان الثدي، وسرطان المبيض، وسرطان الرئة، وسرطان الجلد، وسرطان الكبد. كما وجدت دراسات أخرى أن أخذ الجنسنج عن طريق الوريد ساعد في وقف وإبطاء نمو الخلايا السرطانية في الرئة. وبعض الدراسات التي أجريت في الصين وجدت أن الأشخاص الذين كانوا مصابين بسرطان الثدي وتناولوه انخفض خطر الوفاة لديهم أكثر ممن لم يتناولوه. فوائد للسكري