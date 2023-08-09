الكشف عن 4 علامات تظهر في القدمين وتشير إلى الإصابة بالفشل الكلوي

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كشف موقع Sciencedirect NKF، عن 4 علامات تحذيرية تظهر في القدم وتشير إلى الإصابة بالفشل الكلوي.

تورم القدمين

عادة ما ينذر تورم القدمين بوجود خلل في وظائف الكلى، وينتج عن ذلك ارتفاع في مستويات الصوديوم وبالتالي يحدث احتباس في السوائل بالجسم.

سخونة القدمين داخليًا

الشعور بالحرقان في القدمين من الداخل من الأعراض المرتبطة بالحالات التي تعاني من الفشل الكلوي، ويطلق عليها متلازمة القدم الحارقة، وهو يكون عبارة عن الشعور بسخونة قوية في داخل القدمين.

بثور على القدمين

عادة ما ترى بثور القدمين على الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي في مراحله الأخيرة، وتكون عبارة عن بثور حمراء و تجف وتتحول إلى قشور ومن ثم تترك أثر مثل البقع على القدم.

قرحة القدم

قد يعاني بعض الأشخاص من الفشل الكلوي نتيجة الإصابة بمرض السكري، الذي يجعل من الصعب التئام الجروح في الجسم، وخاصًة القدمين ويمكن أن يحتاج الأمر وقت طويل، مما يؤدي إلى تحولها لتقرحات تهدد سلامة القدمين، ومن الضروري سرعة علاجها لأن إهمالها يجعلها تصل إلى غرغرينا.