الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تطبيق مزيد من التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال

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دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لتحسين وتطبيق مزيد من التشريعات اللازمة لحماية أطفال العالم من العنف والفقر وصون حقوقهم في التعليم والرعاية الطبية.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقتها الملحق الدبلوماسي شهد المنيفي أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند “تعزيز حقوق الطفل وحمايتها”.

وقالت المنيفي ” إن عالمنا يواجه اليوم تحديات كبيرة رغم الجهود المبذولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي والدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة منها تفشي الأوبئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وانعدام الأمن الغذائي”.

وحذرت المنيفي من عواقب تلك التحديات على الملايين من البشر، فيما أعربت عن قلق دولة الكويت البالغ إزاء ما بينته التقارير المطروحة في إطار هذا البند من معاناة إنسانية واجتماعية ومعيشية تواجه الملاين من الأطفال.

وأوضحت أن دولة الكويت تناشد المجتمع الدولي التنسيق بين المنظمات والوكالات الدولية والمجتمع المدني من أجل توفير الحماية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم.

وفي نفس السياق أكدت الملحق الدبلوماسي حرص دولة الكويت على تقديم الدعم للدول التي تعاني من النزاعات وكذلك للهيئات الأممية المختصة لتخفيف معاناة الطفل، بالإضافة إلى تعزيز الجهود التي من شأنها أن تحقق تقدما مهما على المستويات التشريعية والتنظيمية لضمان حق الطفل في الحياة والنمو والتعليم والصحة وحمايته من أشكال العنف كافة.