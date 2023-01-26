الكويت تدين بشدة العدوان الوحشي لقوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين

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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم أن هذا العدوان يعّد انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذرت من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد محملة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.