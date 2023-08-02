الكويت تستحضر ذكرى الغزو العراقي: صمود الشعب وتضحياته نموذج للوحدة الوطنية

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في الذكرى 33 للغزو العراقي للكويت، التي تصادف الأربعاء المقبل، استذكرت الحكومة الكويتية «بكل ألم ومرارة، جريمة الغدر التي ارتكبها جيش النظام العراقي فجر 2 أغسطس (آب) عام 1990».

ففي 2 أغسطس 1990، اجتاحت القوات العراقية دولة الكويت، مخلفة أكبر زلزال هزّ العالم العربي، وأدى لتغيير موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري، بأن مجلس الوزراء الكويتي يستذكر «بكل تقدير وإجلال» الدور البارز الذي قام به الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، «في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال».

كما استحضر «مجلس الوزراء صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر الذي يعد نموذجاً للوحدة الوطنية».

وأضاف أن مجلس الوزراء يستذكر كذلك «التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداءً للكويت».

كما جدد مجلس الوزراء «بالغ امتنانه وتقديره لكل من أسهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير وطننا العزيز وعودة الحق إلى أصحابه».

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض مجريات جلسات مجلس الأمة التي عقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، والتي تم من خلالها إقرار بعض الاقتراحات بقوانين ومشروع قانون، وفي هذا الشأن شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز العمل المشترك المثمر واستمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكداً حرصه على مد يد التعاون الصادق البناء بين الحكومة ومجلس الأمة، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون البناء بين السلطتين لكل ما فيه خير ومصلحة ورفعة شأن الكويت.

واطلع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون المرفق به ملاحظات أعضاء مجلس الأمة بشأن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع (2023 – 2027)، وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد حمد البراك بدراستها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وذلك عقب انتهاء مجلس الأمة من جلسته الخاصة المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل.