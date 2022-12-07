اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في مؤتمر اللغة العربية في المنظمات الدولية

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شاركت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في مؤتمر مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الذي عُقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تحت عنوان: ” اللغة العربية في المنظمات الدولية”، بحضور مديري المنظمات الدولية، وبمشاركة من أصحاب الاختصاص والمهتمين باللغة العربية.

وقال الأمين العام للجنة الوطنية أحمد بن عبد العزيز البليهد :” نعتد بلغتنا أمام بقيّة لغات العالم، لغتنا الزاخرة بعروبتنا الأصيلة، اللغة الحاضرة بهويتنا، بثقافتنا، بتراثنا، بأفكارنا، بإنجازاتنا العابرة للقارات”، مشيراً إلى أهمية حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية، وتمكينها في المنظمات بصورة أكبر لدعم التنمية اللغوية للعربية، متطرقاً إلى أبرز منجزات اللجنة الوطنية فيما يخص اللغة العربية والتي تمت بجهودٍ تكاملية مع الجهات الوطنية ومن أبرزها: تسجيل ملف الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو في عام 2021م، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المرصد العربي للترجمة بين هيئة الأدب للنشر والترجمة ومنظمة الألكسو، وتدشين معرض الخط العربي في المؤتمر العام لمنظمة الألكسو بدورته 26، كمعرض إثرائي يبرز الجانب الإبداعي، ويسهم في الاهتمام باللغة العربية والخطوط بكل أنواعها.

وبدوره أوضح الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي كخطوة تنسيقية تكاملية، يسعى المجمع من خلالها إلى جمع المنظمات الدولية في إطار واحد لمناقشة الحضور الدولي للغة العربية في المنظمات وواقعه وتطلعاته، والإشادة بالجهود والإنجازات المبذولة في هذا السياق.

الجدير بالذكر أن مجمع الملك سلمان للغة العربية يهدف إلى تعزيز دور اللفة العربية ونشرها وخدمتها والمحافظة على سلامتها، ودعمها نطقًا وكتابة والنظر في فصاحتها وأصولها وقواعدها، وتيسير تعلمها داخل المملكة وخارجها لمواكبة المتغيرات ليكون مرجعية عالمية في مجالات اللغة العربية.