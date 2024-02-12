“اللغة الإيجابية في الأدب العربي” .. ندوة ثقافية بتبوك

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نظَّم الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة “المقهى الثقافي” بمنطقة تبوك أمس، أمسية ثقافية تحت عنوان “اللغة الإيجابية في الأدب العربي”، بحضور عددٍ من المهتمين والمهتمات بالشأن الثقافي والأدبي بالمنطقة.

وتناولت الندوة, تأثير الكلمة الإيجابية في مقولات العرب، والبناء الأدبي للروح الإيجابية في الشعر و النثر، إضافة إلى وقفات مع شواهد شعرية ونثرية للغة الإيجابية, وكذلك التركيز على أهمية الإيجابية بوصفها منهجًا دينيًا وثقافيًا، متطرقة إلى عددٍ من النصوص الشرعية التي توصي بالإيجابية والعمل عليها، وجعلها أسلوب حياة لكل مسلم، فضلًا عن كونها هي المحرك الأساسي والدافع الأسمى لتجاوز المصاعب والرضا بما قُسم للإنسان منها.

واختتمت الندوة بمناقشة دور المجتمع في بث روح التفائل بين أوساطه، والتقليل من حدة التشاؤوم والعمل على إشاعة الإيجابية من منطلق ثقافتنا العربية الداعية والمليئة بذلك.