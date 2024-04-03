اللقاح يقلل نسبة الإصابة وحدّتها.. “الصحة” تبرز أهم 4 حقائق عن “الحزام الناري”

وكانت الوزارة قد أكّدت في وقتٍ سابقٍ، أن الفيروس ينشط عند التعرُّض لعوامل تضعف الجهاز المناعي، مثل: التقدُّم في العمر، والأمراض المزمنة، والأمراض المناعية.