المؤتمر الدولي للعلوم البيئية التطبيقية يوصي بتشجيع الابتكار واستخدام التقنية النظيفة

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أوصى المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية (ICAES 2024) الذي نفذته جامعة الملك خالد بالكلية التطبيقية بمحايل عسير في ختام جلساته، بضرورة الالتزام بتحقيق أهداف تقليل انبعاثات الكربون والغازات للوصول إلى الحياد الصفري، واتخاذ إجراءات فعّالة لحماية النظم الأيكولوجية مع تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتطوير التقنية النظيفة، والعمل على تعزيز مبادرات إعادة تدوير وتقليل إنتاج النفايات، وتحسين إدارة النفايات الصلبة والخطرة.

كما أوصى المؤتمر بتشجيع الابتكار واستخدام التقنية النظيفة للحد من التأثير البيئي، وتعاون الحكومات والمؤسسات الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية، إضافةً إلى تكامل العلوم التطبيقية من خلال توجيه البحث المشترك بهدف تطوير وإنتاج المضادات المناعية القادرة على حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة، وتعزيز التكامل بين علوم الرياضيات والحوسبة في مجالات البحث المتنوعة.

ودعت توصيات المؤتمر إلى دعم البحث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، من خلال إطلاق برامج تعليمية تتبع التحولات المتوقعة في الوظائف، والدعوة إلى إنشاء المزيد من مختبرات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تدريب وتأهيل القوى العاملة في مجال العلوم البيئية التطبيقية، مع زيادة التوعية المجتمعية بالقضايا البيئية من خلال التعليم البيئي، ووسائل الإعلام وحملات التوعية العامة.

يذكر أن المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيئية التطبيقية (ICAES 2024)، استمر على مدى يومين، بحضور أكثر من ألف مستفيد، وتضمن جلسات علمية ومحاضرات رئيسة بمشاركة ستة باحثين دوليين، من كل من بريطانيا، والسودان، وتونس، وباكستان، واليمن، ومصر واشتمل على 47 ورقة بحثية، و21 محاضرة، في 6 جلسات علمية.